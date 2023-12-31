Ціни на брухт чорного металу в Україні 31 грудня 2023 року

Виплавка сталі. Фото: УНІАН

Чорний метал є сплавом із заліза та вуглецю із вмістом вуглецю від 0,02 до 2,1%. Чорні метали включають чавуни та сталі і знаходять застосування у будівництві, машинобудуванні, виробництві інструментів та обладнання, а також у військовій техніці та боєприпасах. Здача чорних металів на переробку може допомогти заробити гроші. Вартість чорного металобрухту залежить від типу металу, його стану, розміру та чистоти.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у грудні.

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Цікаві факти про чермет

Ядро Землі, за сучасними науковими теоріями, складається з заліза та нікелю, знаходячись під величезним тиском та залишаючись у твердому стані навіть за високих температур.

Інші цікаві факти:

Переробка металів є ефективним методом економії енергії та зменшення впливу на навколишнє середовище. Наприклад, переробка сталі може заощаджувати до 70% енергії, необхідної для виробництва нового металу із залізняку.

Носова частина військового транспортного корабля USS New York виготовлена із сталі, видобутої з уламків Світового торгового центру — як символ пам'яті про теракт 11 вересня.

Після ядерних випробувань рівень фонового випромінювання Землі збільшився, що впливає на властивості сучасної сталі, виготовленої до епохи ядерних випробувань.

Перший значний об'єкт, побудований із сталі, був міст Ідс, спонсорований Андреєм Карнегі.

Як правильно здавати металобрухт

Джерелом для виробництва чорних металів служить залізна руда, проте її запаси обмежені, а процеси видобутку та обробки вимагають значних тимчасових та енергетичних витрат. Крім того, слід враховувати, що ці процеси також негативно впливають на навколишнє середовище.

Таким чином, здавання металобрухту до пунктів прийому вторинної сировини може виявитися надзвичайно корисним. Шляхом переробки раніше використаних металевих виробів можна не лише скоротити екологічні збитки, а й заробити непогані гроші.

Для підготовки брухту до здачі рекомендується:

Розсортовувати брухт на чорні та кольорові метали.

Відокремлювати нержавіючу сталь від вуглецевої.

Розбирати складні вироби із неметалевими частинами.

Очищувати брухт від забруднень, таких як іржа, теплоізоляція та азбест.

Розрізати довгомірні конструкції для полегшення транспортування.

Здавати велику кількість металобрухту одночасно для підвищення ціни сировини.

Ціни на брухт за 1 кг чорних металів в Україні станом на 31 грудня

Київська область — від 2 грн до 3,5 грн

Вінницька область — від 3 грн до 4 грн

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн

Житомирська область — від 3 грн до 4,5 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4 грн

Запорізька область — від 3 грн до 4,5 грн

Івано-Франківська область — від 2,5 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 3 грн до 4,5 грн

Львівська область — від 3 грн до 4,5 грн

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн

Одеська область — від 4 грн до 5,5 грн

Полтавська область — від 3 грн до 5 грн

Сумська область — від 4 грн до 4,5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 4 грн

Харківська область — від 3 грн до 6 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 4 грн

Черкаська область — від 2,5 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 3 грн до 4,5 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на латунь та золото в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.