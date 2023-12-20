Ціни на кольорові метали та алюміній в Україні станом на 19 грудня 2023

Виготовлення латуні. Фото: dsource.in

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, що має історичне значення та використовується людством і сьогодні через свою твердість і оброблюваність. Найраніша латунь датується епохою неоліту. Цей метал, як і раніше, широко використовується в тих випадках, коли потрібні корозійна стійкість і низьке тертя, наприклад замки, петлі, шестірні, підшипники, боєприпаси гільзи, блискавки, сантехніка, шлангові муфти, клапани та вилки та розетки. Сьогодні майже 90% усіх латунних сплавів переробляються. Переробка латуні дозволяє заощадити природні ресурси, знизити забруднення довкілля та скоротити витрати на виробництво нових виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у грудні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь більш піддатлива до обробки, ніж бронза чи цинк. Відносно низька температура плавлення латуні (від 900 до 940 °C залежно від складу) та її характеристики роблять цей сплав відносно легким матеріалом для лиття. Змінюючи пропорції міді та цинку, можна змінювати властивості латуні, дозволяючи отримувати тверді та м'які латуні.

Висока ковкість і оброблюваність, відносно хороша стійкість до корозії, а також гарні акустичні властивості, зробили латунь популярним металом для виготовлення духових музичних інструментів, акустичні резонатори яких складаються з довгих, відносно вузьких трубок, часто складених або згорнутих в спіраль для компактності. Срібло та його сплави і навіть золото використовувалися для виготовлення з тих самих причин, але латунь — найбільш економічний вибір.

З 13 по 17 століття Європі монументальні латунні вироби використовувалися для шанування померлих. На поверхню гробниці вставлялися гравіровані мідні пластини із зображенням померлого і часто оздоблювалися написами, геральдичними знаками та іншими малюнками, що відповідають життю та обставинам людини.

Загальна світова потреба в цинку для виготовлення латуні становить в даний час близько 2,1 млн т. При цьому у виробництві використовується 1 млн т первинного цинку, 600 тис. т цинку, отриманого з відходів власного виробництва, та 0,5 млн т вторинної сировини. Таким чином, понад 50 % цинку, що використовується у виробництві латуні, одержують з відходів.

Завдяки м'якості та пластичності цей сплав затребуваний у ювелірному виробництві. Як правило, для виготовлення браслетів, підвісок, каблучок та інших ювелірних прикрас, а також для карбування ювілейних монет, медалей та пам'ятних знаків використовують двокомпонентні латунні сплави, в яких міститься мідь та цинк. До таких сплавів відноситься томпак — сплав, що складається з 3/4 міді та 1/4 цинку, жовта латунь (68 % міді та 32 % цинку) та зелена латунь (60 % міді та 40 % цинку). Також із двокомпонентних сплавів з великим вмістом міді роблять змійовики та капілярні трубки радіаторів, теплообмінників та іншої апаратури.

Як правильно здавати латунь в пункти прийому вторсировини

Латунь і бронза є сплавами, що використовуються для виготовлення різних компонентів, предметів інтер'єру та інших виробів. На перший погляд вони можуть здатися дуже схожими, проте суттєві відмінності у їх структурі та властивостях впливають на їхню вартість. Тому при здачі металевого брухту на переробку важливо визначити, з яким металом ви маєте справу, щоб уникнути неприємних сюрпризів у процесі приймання.

Існує кілька способів відрізнити латунь від бронзи:

Колір: Латунь має золотистий відтінок, у той час як у бронзи він червонувато-коричневий. Однак колір може змінюватись залежно від вмісту легуючих елементів у сплаві. Звук при ударі: При ударі по латуні або бронзі латунь видає яскравіший, дзвінкіший звук, тоді як бронза створює тупіший, глухий звук. Магнітні властивості: Латунь не має магнітних властивостей, у той час як бронза може їх проявляти залежно від вмісту заліза в сплаві. Стійкість до корозії: Латунь більш стійка до корозії порівняно з бронзою.

Підготовка латуні перед здаванням у пункти прийому вторинної сировини необхідна для отримання максимальної ціни. Ось що слід зробити:

Переконайтеся, що латунні вироби, які ви хочете віднести у пункти прийому вторсировини, не містять сторонніх матеріалів, таких як пластик, гума, дерево та інші неметалеві елементи. За наявності накипу, окислення або забруднень, які можуть вплинути на якість сировини, рекомендується видалити їх за допомогою щітки, абразивних засобів або спеціальних металевих очищувачів. За наявності різноманітних видів брухту, розділіть його на категорії відповідно до вимог приймального пункту, наприклад, розділіть шматкові відходи, змішаний брухт, стружку тощо. Це спростить процес приймання та оцінки ціни. Якщо латунь представлена у вигляді довгих або великих деталей, які можна розрізати на дрібніші шматки без шкоди якості, такий підхід може підвищити ефективність переробки та збільшити вартість матеріалу під час прийому металобрухту.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг латуні, згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 90 до 140 грн;

Вінницька область — від 80 до 120 грн;

Волинська область — від 80 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 110 до 130 грн;

Житомирська область — від 80 до 90 грн;

Закарпатська область — від 80 до 90 грн;

Запорізька область — від 130 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 70 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 80 до 90 грн;

Львівська область — від 130 до 145 грн;

Миколаївська область — від 110 до 150 грн;

Одеська область — від 140 до 150 грн;

Полтавська область — від 130 до 150 грн;

Рівненська область — від 80 до 90 грн;

Сумська область — від 90 до 100 грн;

Тернопільська область — від 70 до 80 грн;

Харківська область — від 130 до 170 грн;

Хмельницька область — від 120 до 150 грн;

Черкаська область — від 80 до 90 грн;

Чернівецька область — від 90 до 100 грн;

Чернігівська область — від 110 до 130 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото та чермет в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.