Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 19 декабря 2023 года

Производство алюминия. Фото: etekina.eu

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий является наиболее распространенным металлическим элементом в земной коре и цветным металлом, наиболее широко используемым в производстве и экономике. Этот металл и его сплавы широко используются в авиастроении, производстве строительных материалов, потребительских товаров длительного пользования (холодильников, кондиционеров, кухонной утвари), электрических проводниках, а также в химической и пищевой промышленности. Переработка алюминия очень выгодна с экономической и экологической точек зрения. Переплавка алюминиевого лома потребляет всего 5 процентов энергии, необходимой для производства первичного алюминия из боксита.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в декабре.

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Интересные факты об алюминии

Чистый алюминий (99,996 процентов) достаточно мягкий и непрочный; Технический алюминий (чистота от 99 до 99,6 процентов) с небольшим количеством кремния и железа жесткий и прочный. Кроме того, этот металл пластичен и очень мягкий, алюминий можно вытащить в проволоку или свернуть в тонкую фольгу. Алюминий добавляется в небольших количествах к некоторым металлам для улучшения их свойств для конкретных целей, например алюминиевые бронзы и большинство сплавов на основе магния.

Помимо низкой плотности, многие сферы применения алюминия и его сплавов основываются на его высокой электро- и тепловой проводимости, высокой отражательной способности этого металла и его стойкости к коррозии. Своей коррозионной стойкостью алюминий обязан сплошной пленке оксида алюминия, быстро образующейся на поверхности под воздействием воздуха.

Современный электролитический метод производства алюминия был открыт почти одновременно и совершенно независимо Чарльзом Мартином Холлом из США и Полем Эру из Франции в 1886 году. Очищенный оксид алюминия растворяют в расплавленном криолите и электролизе и подвергают действию постоянного тока. Под действием тока кислород глинозема оседает на углеродном аноде и выделяется в виде углекислого газа, а свободный расплавленный алюминий — тяжелее электролита — откладывается на углеродной подложке в нижней части элемента.

Хотя современный процесс плавки Холла Эру в принципе не изменился, он сильно отличается по масштабу и деталям от начального процесса. Современные технологии позволили значительно улучшить оборудование и материалы и снизить конечные затраты. На современном плавильном заводе глинозем растворяется в восстановительных котлах – глубоких прямоугольных стальных корпусах, покрытых углеродом, – которые заполнены расплавленным электролитом, состоящий в основном из соединения натрия, алюминия и фтора.

Поскольку переплавка алюминиевого лома требует лишь 5 процентов энергии, необходимой для производства первичного алюминия из боксита, его переработка очень выгодна с экономической и экологической точек зрения. Незадолго до Первой мировой войны лом, образовавшийся при изготовлении промышленных и бытовых изделий из алюминия, собирался предпринимателями, которые начали так называемую промышленность вторичного алюминия.

Как правильно сдавать лом алюминия

Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторсырья могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние лома и наличие примесей. Электротехнические изделия из алюминия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле являются наиболее ценным ломом этого металла. Алюминиевые профили также могут приносить высокую прибыль, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки для напитков обычно оцениваются ниже.

Для успешной подготовки алюминиевого лома к сдаче следует придерживаться нескольких основных рекомендаций:

Классифицируйте алюминиевый лом в соответствии с его типом и состоянием, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость.

Очистите алюминиевый металлолом от лишних примесей, таких как пластик или стекло, чтобы получить более высокую цену в момент сдачи.

Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, влияя на его оценку. Однако следует отметить, что некоторые пункты приема могут завышать вес изоляции.

Удалите следы коррозии из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, он может содержать загрязнение от других материалов.

Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, потому что многие пункты приема предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам, благодаря этому можно получить большую цену.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 60 до 80 грн;

Винницкая область — от 50 до 70 грн;

Волынская область — 35 до 50 грн;

Днепропетровская область — от 30 до 50 грн;

Житомирская область — от 35 до 50 грн;

Закарпатская область — от 35 до 60 грн;

Запорожская область — от 70 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 25 до 35 грн;

Кировоградская область — от 35 до 45 грн;

Львовская область — от 40 до 50 грн;

Николаевская область — от 40 до 50 грн;

Одесская область — от 50 до 60 грн;

Полтавская область — от 35 до 50 грн;

Ровенская область — от 25 до 35 грн;

Сумская область — от 35 до 45 грн;

Тернопольская область — от 25 до 35 грн;

Харьковская область — от 45 до 80 грн;

Хмельницкая область — от 25 до 35 грн;

Черкасская область — от 30 до 35 грн;

Черновицкая область — от 30 до 45 грн;

Черниговская область — от 30 до 40 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото , чермет и латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.