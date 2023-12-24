Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 23 декабря 2023

Обработка алюминия. Фото: apprenticeshipguide.co.uk

Легкий и экологически чистый — это лишь несколько впечатляющих характеристик алюминия, делающих его очень популярным металлом в различных отраслях. Сейчас, рядом со сталью, алюминий признается одним из наиболее распространенных металлов по всему миру. Также около 75% от всего объема производимого алюминия используется благодаря его превосходному свойству переработки. Поэтому сдача алюминиевых изделий в пункты приема металлолома может привести к значительному финансовому росту.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в декабре.

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Интересные факты об алюминии

Специалисты оценивают алюминий как чудо-металл, и это имеет свои основания. Большой список полезных свойств включает легкий вес, стойкость к коррозии, легкость формовки, высокую проводимость, поражающую отражательную способность, нетоксичность, долговечность и возможность вторичной переработки. Это предоставляет производителям и дизайнерам разных отраслей широкое пространство для инноваций в производстве и совершенствовании процессов.

Переработка алюминия требует гораздо меньше энергии, чем его производство из первоначальных материалов. Восстановление алюминия из отходов, таких как алюминиевые банки или провода может эффективно экономить энергию. Примечательно, что переработка только одной алюминиевой банки может обеспечить энергию для горения 100-ваттной лампочки в течение четырех часов.

В 1800-х годах алюминий был расценен как драгоценный металл. Даже первый президент Франции, Наполеон III, подавал своим почетным гостям блюда в алюминиевой посуде. Кстати, золото и серебро в то время были менее ценны, чем алюминий.

Эмпайр-стейт-билдинг, построенный в 1930–1932 годах, ознаменовался первым домом, в котором широко использовались алюминиевые компоненты и готовые конструкции, включая внутренние элементы и его славный шпиль.

Банки из алюминия на свалках могут разлагаться до 200 лет. Это подчеркивает важность переработки алюминиевого лома вместе с другим металлоломом, поскольку алюминий, как и другие металлы, нельзя выбрасывать на помойку.

Как правильно сдавать лом алюминия

Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторичного сырья могут различаться в зависимости от нескольких факторов, включая состояние лома и наличие примесей. Электротехнические изделия из алюминия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле являются наиболее ценными формами этого металла. Также алюминиевые профили могут приносить высокую прибыль, а вот обычная алюминиевая стружка и банки для напитков обычно оцениваются ниже.

Для подготовки алюминиевого лома к сдаче рекомендуется придерживаться нескольких основных рекомендаций:

Классифицируйте алюминиевый лом в соответствии с его типом и состоянием, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость, что повышает вероятность получения более высокой цены.

Очистите алюминиевый лом от лишних примесей, таких как пластик или стекло, чтобы получить более высокую цену во время сдачи.

Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, влияя на его оценку. Обратите внимание, что некоторые приемные пункты могут завышать вес изоляции.

Удалите следы коррозии из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, поскольку она может содержать загрязнение от других материалов.

Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, потому что многие приемные пункты предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам, что может быть более выгодным для получения высокой прибыли.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область - от 75 до 95 грн;

Винницкая область - от 50 до 65 грн;

Волынская область - от 35 до 50 грн;

Днепропетровская область - от 30 до 40 грн;

Житомирская область - от 30 до 40 грн;

Закарпатская область - от 30 до 40 грн;

Запорожская область - от 70 до 80 грн;

Ивано-Франковская область - от 30 до 40 грн;

Кировоградская область - от 30 до 40 грн;

Львовская область - от 30 до 40 грн;

Николаевская область - от 35 до 45 грн;

Одесская область - от 60 до 65 грн;

Полтавская область - от 40 до 50 грн;

Ровенская область - от 20 до 30 грн;

Сумская область - от 35 до 40 грн;

Тернопольская область - от 25 до 35 грн;

Харьковская область - от 45 до 55 грн;

Хмельницкая область - от 25 до 35 грн;

Черкасская область - от 30 до 45 грн;

Черновицкая область - от 35 до 40 грн;

Черниговская область - от 30 до 45 грн.

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