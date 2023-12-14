Ціна за 1 г золота в Україні станом на 14 грудня 2023

Золотий зливок. Фото: sanook.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — це дуже популярний дорогоцінний метал, що має багату історію використання людиною. Видобуток та застосування золота почалися ще задовго до нашої ери. В даний час цей метал знайшов застосування в різних сферах, від промисловості та фінансів до культури та релігії різних суспільств. Наразі світові ціни на золото коливаються нижче ключових рівнів, оскільки ринки стали побоюватися недохідності активів перед завершенням останнього цього року засідання Федеральної резервної системи США.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

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Цікаві факти про золото

Золото – єдиний метал жовтого чи "золотого" кольору. Інші метали можуть набувати жовтого кольору, але тільки після окислення або реакції з іншими хімічними речовинами.

За різними оцінками, у світовому океані міститься 10 мільярдів тонн золота. Однак воно настільки розбавлено, що добувати його просто неможливо.

В двигунах болідів Формули-1 також є золото. У кожному автомобілі з культовими двигунами McLaren використовувалось близько 16 грамів золота.

Найбільший із відомих золотих самородків, виявлених у світі, називається "Плита Холтермана". Він був знайдений в Австралії в 1872 і важив 83,2 кілограма. Самородок мав форму плити завдовжки 144 сантиметри, шириною 66 сантиметрів та завтовшки 10 сантиметрів.

До 1912 року золоті олімпійські медалі виготовлялися із чистого золота. Однак у 1912 році правила Міжнародного олімпійського комітету (МОК) були змінені, і золоті медалі почали виготовляти зі срібла, вкритого золотом. Нині золоті медалі мають містити щонайменше 6 грамів золота і щонайменше 92% срібла.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-яка повнолітня особа в Україні може скористатися послугами ломбардів. Тут можна здати в заставу або продати свої золоті вироби та отримати позику. Слід зазначити, що ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки вони включають лише вартість та вагу самого металу, і не включають оплату праці ювеліра, який створив виріб.

Також слід пам'ятати, що ломбарди приймають золоті прикраси з дорогоцінним камінням, але при оцінці враховується лише вага золота. Проба на виробі не є визначальним фактором, оскільки співробітники ломбарду зазвичай проводять перевірку якості металу на місці.

Майже всі види золотих виробів можуть бути здані в ломбард, за винятком деяких категорій, таких як золото у вигляді самородків, елементи зубопротезування, відходи дорогоцінних металів, сусальне золото, ордени та медалі, а також золото з лабораторних деталей та напівфабрикатів для виготовлення ювелірних виробів.

Перед відвідинами ломбарду корисно врахувати кілька рекомендацій. Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, попередьте про це заздалегідь, щоб отримати вигіднішу фінансову винагороду. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2340,81 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2333,79 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2317,40 грн/грам.

Закупівельні ціни на зо лото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 771,69 грн/грам.

375 проба: 869,03 грн/грам.

500 проба: 1158,70 грн/грам.

583 проба: 1351,04 грн/грам.

585 проба: 1355,68 грн/грам.

750 проба: 1738,05 грн/грам.

900 проба: 2085,66 грн/грам.

916 проба: 2122,74 грн/грам.

925 проба: 2220,07 грн/грам.

999 проба: 2315,08 грн/грам.

999,9 проба: 2317,17 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 829,30 грн/грам.

375 проба: 947,62 грн/грам.

500 проба: 1262,39 грн/грам.

583 проба: 1478,21грн/грам.

585 проба: 1481,86 грн/грам.

750 проба: 1902,42 грн/грам.

900 проба: 2320,88 грн/грам.

916 проба: 2459,39 грн/грам.

958 проба: 2505,17 грн/грам.

999 проба: 2307,46 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у грудні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.