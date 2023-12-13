Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 13 декабря 2023 года

Изготовление стали. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь представляет собой сплав железа, углерода и хрома, обладающий высокой прочностью, длительным сроком службы и, конечно, стойкостью к коррозии. Благодаря этим характеристикам, этот металл является неотъемлемой составляющей в различных отраслях производства и экономики. Нержавеющая сталь применяется в строительстве, машиностроении, пищевой промышленности, медицине, энергетике и многих других областях. Этот материал является ключевым в производстве посуды, сантехники, автомобилей, судов, трубопроводов, мостов и других конструкций.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине в декабре.

Читайте также:

Интересные факты о нержавейке

Первую нержавеющую сталь открыл Гарри Брирли, металлург из Шеффилда, когда он проводил эксперимент с разными типами оружейной стали в 1913 году. Он отметил, что сталь с 13% содержанием хрома не подверглась коррозии в течение нескольких месяцев.

Производство нержавеющей стали разделено на 6 процессов: плавление и литье, формовка, термообработка, удаление окалины, резка и обработка. Сначала железо или сталь, являющееся сырьем для нержавеющей стали, плавится в электрической печи. Далее металл проходит формовку на машине горячей прокатки. Третий этап — термическая обработка, которая называется стадией отжига. Цель этого этапа — снять внутренние напряжения и размягчить металл. В результате отжига на стали образовалась окалина, которую необходимо удалить. А затем следующий этап – резка и обработка.

Нержавеющая сталь противостоит ржавчине, потому что когда она подвергается воздействию кислорода и влаги, то образует тонкую оксидную пленку и, по сути, восстанавливается сама по себе.

Нержавеющая сталь может расширяться и сжиматься при изменении температуры. Строительная отрасль должна учитывать тепловое расширение при использовании стальных материалов, в том числе нержавеющей стали, для строительства зданий. К примеру, высота Эйфелевой башни летом составляет около 300 метров, но в холодные дни металлическая башня становится примерно на 15 сантиметров короче.

Нержавеющая сталь является одним из самых перерабатываемых металлов в мире. Она полностью пригодна для вторичной переработки и практически никогда не теряет качества даже при многократном использовании. Переработка использованных металлов может снизить загрязнение воздуха и воды, защищая окружающую среду.

Как дороже всего сдать нержавеющую сталь на металлолом в декабре

Цены на нержавеющую сталь в пунктах приема вторичного сырья зависят от нескольких факторов, которые следует учесть, если вы хотите получить максимальную выгоду от продажи лома. К примеру, следует помнить, что стоимость высоколегированной стали выше, чем цена слаболегированной.

Это объясняется тем, что высоколегированные стали содержат более ценные и дорогостоящие компоненты, такие как хром, никель, молибден и ванадий. Эти добавки придают определенным типам дополнительные характеристики, такие как увеличенная коррозионная стойкость и повышенная прочность.

Качество "нержавейки" можно определить, обратив внимание на следующие признаки:

Высоколегированная нержавеющая сталь сохраняет стойкость к коррозии, не изменяя цвета и не образуя желтые пятна при воздействии воды. Кроме того, она обладает достаточной стойкостью к коррозии для выдерживания воздействия солевого раствора. Короткие и прямые искры при обработке стали также свидетельствуют о ее высоком качестве.

Одной из известных марок нержавеющей стали является А2, широко используемая в производстве различных кухонных принадлежностей. А2 — высоколегированная сталь с более чем 12% содержанием хрома.

Лом нержавеющей стали, содержащий никель, часто делится на две категории. Первая группа включает в себя от 2 до 5% никеля и в основном состоит из сантехнических отходов. Вторая группа включает термостойкие металлы, такие как пластины, обрезки и строительные отходы, содержащие около 12% никеля.

Для лучшей цены за нержавеющую сталь также рекомендуется подготовить лом перед сдачей. Важно правильно классифицировать в зависимости от типа. Также необходимо избавиться от грязи, пластика и других неметаллических включений, которые могут присутствовать в изделиях. Если есть возможность, заранее взвесьте свой металлолом, чтобы оценить приблизительную цену и избежать недоразумений на пунктах приема.

Цены на лом нержавеющей стали в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг "нержавейки", согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 20 до 40 грн

Винницкая область — от 15 до 30 грн

Днепропетровская область — от 25 до 45 грн

Житомирская область — от 25 до 35 грн

Закарпатская область — от 15 до 25 грн

Запорожская область — от 20 до 30 грн

Ивано—Франковская область — от 15 до 25 грн

Кировоградская область — от 20 до 35 грн

Львовская область — от 20 до 35 грн

Николаевская область — от 25 до 40 грн

Одесская область — от 35 до 45 грн

Полтавская область — от 30 до 40 грн

Сумская область — от 20 до 30 грн

Тернопольская область — от 25 до 35 грн

Харьковская область — от 30 до 45 грн

Хмельницкая область — от 25 до 35 грн

Черкасская область — от 15 до 25 грн

Черновицкая область — от 25 до 30 грн

Черниговская область — от 15 до 25 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в декабре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и латуни в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.