Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 9 декабря 2023

Сварка алюминия. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Прочный, легкий и экологичный — это лишь несколько удивительных характеристик алюминия, которые делают его очень популярным металлом в разных областях применения. По этой причине наряду со сталью алюминий сегодня является одним из самых распространенных металлов в мире. Более того, примерно 75% всего производимого в мире алюминия до сих пор используется благодаря его отличной способности к переработке. Именно поэтому сдача алюминия в пункты приема металлолома может принести хороший доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в декабре.

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Интересные факты об алюминии

Специалисты называют алюминий чудо-металлом, и не зря. Вот его длинный список полезных свойств: легкий вес, стойкость к коррозии, легкость формовки, высокая проводимость, высокая отражательная способность, нетоксичность, долговечность и возможность вторичной переработки. Это дает производителям и дизайнерам из многих отраслей широкий спектр возможностей для инноваций в продуктах и усовершенствования процессов.

Переработка алюминия требует гораздо меньше энергии, чем его производство из первичных материалов. Восстановление алюминия из отходов, таких как алюминиевые банки или провода, может сэкономить много энергии. Переработка только одной алюминиевой банки сэкономит достаточно энергии, чтобы обеспечить горение 100-ваттной лампочки в течение четырех часов.

В 1800-х годах алюминий считался драгоценным металлом. Наполеон III, первый президент Французской Республики, обслуживал своих почетных гостей, используя алюминиевые тарелки и столовые приборы. Остальных его гостей подавали золото и серебро, которые в то время считались менее ценными, чем алюминий.

Эмпайр-стейт-билдинг, построенный в 1930-1932 годах, был первым домом, в котором широко использовались алюминиевые компоненты и готовые конструкции, включая внутренние конструкции и знаменитый шпиль.

Алюминиевые банки на свалке могут разлагаться в течение невероятных 200 лет. Это еще одна причина, почему так важно переделывать алюминиевый лом вместе с остальными металлоломами. Как и весь металлолом, алюминий нельзя просто выбрасывать вместе с оставшимися мусорами.

Как правильно сдавать лом алюминия

Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторичного сырья могут различаться в зависимости от нескольких факторов, включая состояние лома и наличие примесей. Электротехнические изделия из алюминия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле являются наиболее ценными формами этого металла. Также алюминиевые профили могут приносить высокую прибыль, а вот обычная алюминиевая стружка и банки для напитков обычно оцениваются ниже.

Для подготовки алюминиевого лома к сдаче рекомендуется придерживаться нескольких основных рекомендаций:

Классифицируйте алюминиевый лом в соответствии с его типом и состоянием, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разную стоимость, что повышает вероятность получения более высокой цены.

Очистите алюминиевый металлолом от лишних примесей, таких как пластик или стекло, чтобы получить более высокую цену во время сдачи.

Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, влияя на его оценку. Обратите внимание, что некоторые пункты приёма могут завышать вес изоляции.

Удалите следы коррозии из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, поскольку он может содержать загрязнение от других материалов.

Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, потому что многие пункты приема предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам, что может быть более выгодным для получения высокой прибыли.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 70 до 90 грн;

Винницкая область — от 50 до 50 грн;

Волынская область — 35 до 40 грн;

Днепропетровская область — от 30 до 40 грн;

Житомирская область — от 35 до 45 грн;

Закарпатская область — от 30 до 40 грн;

Запорожская область — от 60 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 20 до 30 грн;

Кировоградская область — от 30 до 40 грн;

Львовская область — от 35 до 45 грн;

Николаевская область — от 35 до 50 грн;

Одесская область — от 60 до 60 грн;

Полтавская область — от 30 до 45 грн;

Ровенская область — от 25 до 35 грн;

Сумская область — от 30 до 40 грн;

Тернопольская область — от 20 до 30 грн;

Харьковская область — от 45 до 85 грн;

Хмельницкая область — от 20 до 35 грн;

Черкасская область — от 30 до 35 грн;

Черновицкая область — от 35 до 55 грн;

Черниговская область — от 30 до 40 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и меди в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.