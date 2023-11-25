Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 25 листопада 2023

Виготовлення алюмінію. Фото: livejournal.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Переробка алюмінію — це процес перетворення відходів з цього металу на новий матеріал. Алюміній є одним з металів, що дуже гарно піддаються переробці. Вироби з цього металу можуть бути створені знову і знову без втрати якості, що робить його надзвичайно популярним у пунктах прийому металобрухту. Здавання алюмінієвих відходів на переробку може стати джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у листопаді.

Читайте також:

Цікаві факти про алюміній

Алюміній — найпоширеніший металевий елемент на планеті, що поступається тільки кремнію. Із нього складається близько 8% земної кори. На Місяці також було виявлено значну кількість алюмінію. Втім, слід зазначити, що чистий алюміній не зустрічається у природі, його потрібно виготовляти з руд.

Протягом багатьох десятиліть алюміній вважався більш цінним, ніж золото та срібло. Це тому, що до відкриття процесів Байєра і Холла-Эру він вважався дуже рідкісним. Настільки, що Наполеон Третій використовував на прийомах для своїх офіційних гостей алюмінієві тарілки та столові прилади.

Алюміній складає 75-80% сучасних літаків, включаючи винищувачі та вантажні літаки. Це ідеальний матеріал для літакобудування з тих самих причин, що й для автомобільної індустрії — він легкий та міцний. Вага люмінію становить лише близько третини ваги сталі. Це дозволяє літаку нести більше вантажу і підвищує його паливну економічніст, зберігаючи при цьому міцність та стійкість. Конкорд, який протягом 27 років перевозив пасажирів на швидкості, що вдвічі перевищує швидкість звуку, був побудований з алюмінію. Висока стійкість цього металу до корозії також забезпечує безпеку літака, його пасажирів та вантажів.

Алюміній може витримувати значну вагу, не обтяжуючи конструкцію будівлі, що робить цей метал також ідеальним матеріалом для використання в хмарочосах та інших великих спорудах. Він може підтримувати великі важкі скляні панелі, що пропускають природне сонячне світло по всій конструкції. Алюміній використовується у будівництві багатьох навісних стін та фасадних систем.

Близько 75% всього колись виробленого алюмінію все ще використовується людством. Фактично, цей метал є матеріалом, що найбільш піддається вторинній переробці. Щорічно у світі переробляється близько 60 мільярдів алюмінієвих банок.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Ціни на алюміній при здачі його в пункти прийому вторинної сировини можуть відрізнятись в залежності від різних факторів, включаючи стан самого брухту та наявності домішок в ньому. Електротехнічні вироби з алюмінію, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле, є найбільш цінними формами цього металу. Також високий прибуток можуть принести алюмінієві профілі, тоді як звичайна алюмінієва стружка та алюмінієві банки зазвичай оцінюються нижче.

Для підготовки алюмінієвого брухту до здачі рекомендується дотримуватися кількох основних рекомендацій:

Класифікуйте алюмінієвий брухт відповідно до його типу та стану, враховуючи, що різні види алюмінію можуть мати різну вартість. Це може збільшити шанси отримання більш високої ціни. Очистіть алюмінієвий металобрухт від зайвих домішок, таких як пластик чи скло. Чим чистіший матеріал, тим більша ймовірність отримати вищу ціну при здачі. Позбавтеся ізоляції на кабелях і проводах, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу на етапі приймання, впливаючи на його оцінку. Важливо враховувати, що деякі пункти прийому можуть завищувати вагу ізоляції проводів. Видаліть сліди корозії з металу. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, він може містити забруднення від інших матеріалів. Розгляньте можливість здачі алюмінієвого брухту оптом, оскільки багато пунктів прийому пропонують вигідніші умови оптовим постачальникам. Це може бути вигіднішим варіантом для отримання високого прибутку.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 60 до 80 грн;

Вінницька область — від 35 до 45 грн;

Волинська область — 30 до 40 грн;

Дніпропетровська область — від 30 до 40 грн;

Житомирська область — від 35 до 45 грн;

Закарпатська область — від 25 до 35 грн;

Запорізька область — від 50 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 20 до 30 грн;

Кіровоградська область — від 30 до 40 грн;

Львівська область — від 30 до 40 грн;

Миколаївська область — від 35 до 50 грн;

Одеська область — від 45 до 60 грн;

Полтавська область — від 30 до 40 грн;

Рівненська область — від 25 до 35 грн;

Сумська область — від 25 до 35 грн;

Тернопільська область — від 20 до 40 грн;

Харківська область — від 40 до 80 грн;

Хмельницька область — від 20 до 35 грн;

Черкаська область — від 30 до 40 грн;

Чернівецька область — від 35 до 55 грн;

Чернігівська область — від 30 до 40 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт, латуні та міді в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здачі металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що грає важливу роль історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.