Ціна за 1 г золота в Україні станом на 6 грудня 2023

Золотий злиток Фото: vtv.vn

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Майже кожен хоча б раз у житті був у ломбарді. Люди здають техніку та дорогоцінні метали в ці фінансові установи з безлічі причин. Наприклад, через термінову потребу в грошах, небажання більше носити золоті прикраси, бажання продати золото швидко і без клопоту, а також для отримання кредиту, навіть якщо банки в ньому відмовили. Це також простий спосіб позбутися непотрібних речей, отримавши за них гроші, за ринковою оцінкою.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

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Цікаві факти про золото

Золото — єдиний метал жовтого чи "золотого" кольору. Інші метали можуть набувати жовтого кольору, але тільки після окислення або реакції з іншими хімічними речовинами.

Золото надзвичайно пластичне. Одну унцію золота (близько 28 г) можна натягнути в золоту нитку довжиною 5 миль (8 кілометрів). Золоті нитки можна використати навіть у вишивці.

Золото має безліч застосувань, крім його грошової та символічної цінності. Крім іншого, воно використовується в електроніці, електропроводці, стоматології, медицині, радіаційному захисті та при фарбуванні скла.

Хоча золото — важкий і щільний метал, його зазвичай вважають нетоксичним. Пластівці золотого металу можна додавати до їжі або напоїв, хоча для декого це поширений алерген.

Майже все золото на Землі було одержано з метеоритів, які бомбардували планету понад 200 мільйонів років після її утворення.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Послуги ломбардів в Україні доступні будь-якій особі, яка досягла повноліття і яка бажає отримати позику, використовуючи свої золоті вироби як заставу, або просто продати їх. При цьому ціна золота в ломбардах нижче, ніж в ювелірних магазинах, оскільки вартість цього металу в магазинах включає як вартість самого золота, так і оплату праці ювеліра, що створив виріб.

Ломбарди приймають золоті вироби з дорогоцінним камінням, але в оцінці враховується лише вага золота. При цьому наявність проби на виробі не має важливої ролі, оскільки співробітники ломбарду проводять перевірку якості всього металу на місці.

Практично всі золоті вироби можуть бути принесені до ломбарду, за винятком кількох категорій, таких як золото у вигляді самородків, елементи зубопротезування, відходи дорогоцінних металів, сусальне золото, ордени та медалі, золото з лабораторних деталей та напівфабрикатів для виготовлення ювелірних виробів.

Перед відвідинами ломбарду корисно врахувати кілька рекомендацій. Якщо ви збираєтеся продати прикрасу, а не закласти її, попередьте заздалегідь, щоб отримати більшу грошову винагороду. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду.

Нещодавно був оновлений історичний рекорд за ціни золота. У понеділок, 4 грудня, вартість цього дорогоцінного металу на нью-йоркській біржі Comex перевищила позначку 2100 доларів за унцію. Зростання котирувань було викликано виступом голови Федеральної резервної системи США, Джерома Пауелла. Його заяви побічно підтвердили очікування ринку щодо зниження відсоткової ставки ФРС на початку наступного року. Останні два місяці характеризуються зростанням цін на золото, пов'язаним із геополітичною невизначеністю. На думку експертів, збільшення попиту на цей актив пов'язане з ізраїльсько-палестинським конфліктом, оскільки золото розглядається як засіб для збереження коштів у довгостроковій перспективі.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2407,20 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2399,98 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2383,13 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 793,58 грн/грам.

375 проба: 893,67 грн/грам.

500 проба: 1191,57 грн/грам.

583 проба: 1389,36 грн/грам.

585 проба: 1394,13 грн/грам.

750 проба: 1787,35 грн/грам.

900 проба: 2144,82 грн/грам.

916 проба: 2182,95 грн/грам.

925 проба: 2283,04 грн/грам.

999 проба: 2380,75 грн/грам.

999,9 проба: 2382,89 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 825.5 грн/грам.

375 проба: 932,9 грн/грам.

500 проба: 1244,07 грн/грам.

583 проба: 1459,27 грн/грам.

585 проба: 1463,33 грн/грам.

750 проба: 1879,04 грн/грам.

900 проба: 2227,64 грн/грам.

916 проба: 2422,34 грн/грам.

958 проба: 2430,29грн/грам.

999 проба: 2319,67 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, м и писали про ціни на чермет та нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кр оком.