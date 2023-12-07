Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 7 грудня 2023

Виливка сталі. Фото: designingbuildings.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Сплави на основі заліза (у тому числі воно саме) у поєднанні з вуглецем або іншими елементами називаються чорними металами. Вони вважаються одними з найважливіших матеріалів для людства та широко застосовуються в будівництві, машинобудуванні, виробництві побутової техніки та інших галузях промисловості. Процес переробки чорних металів сприяє зменшенню обсягу відходів, не так шкодить довкіллю та може приносити непоганий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у грудні.

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Цікаві факти про залізо, чавун та сталь

Залізо — це крихка тверда речовина, що відноситься до металу 8-ї групи Періодичної таблиці елементів Менделєєва — це найпоширеніший з усіх металів. Його чиста форма швидко корродує під впливом вологого повітря та високих температур. Залізо також є четвертим найпоширенішим елементом у земній корі за вагою. Вчені вважають що основна частина ядра Землі складається саме із заліза.

Дев'яносто відсотків усіх металів, що переробляються в наші дні, — це залізо. Більша частина його використовується для виробництва сталі — сплаву заліза та вуглецю, яка своєю чергою використовується в промисловості та цивільному будівництві, наприклад для виготовлення залізобетону.

Чавун виробляється шляхом плавки залізовуглецевих сплавів. Вміст вуглецю у чавуні у перевищує 2%. Крім того, після процесу плавки коваль виливає залізо у форму, замість того, щоб обробляти його молотком та інструментами. Крім вмісту вуглецю, чавун також містить 1-3% кремнію, що покращує його ливарні характеристики. Також у цьому металі можуть бути домішки інших речовин, таких як марганець, фосфор чи сірка.

Сталь — це сплав заліза, що містить невеликий відсоток вуглецю, зазвичай від 0,15 до 2%. Вміст вуглецю в сталі робить її міцнішою. При цьому сталь також може включати інші елементи, які поліпшать її якості, у тому числі кремній, марганець, фосфор, сірку і кисень. Наприклад, нержавійна сталь, стійка до окислення та корозії, часто містить 11% хрому.

Залізо є важливою поживною речовиною у нашому раціоні. Дефіцит заліза — найпоширеніший дефіцит харчування та може викликати анемію та втому, що впливає на здатність виконувати фізичну роботу у дорослих. Крім того, дефіцит заліза в організмі також може погіршити пам'ять та інші психічні функції у підлітків.

Як правильно здавати металобрухт

Як ми з вами вже говорили, чермет виробляється із залізної руди, а її запаси, хоч і великі, але зовсім не безмежні. Крім того, енерговитратний процес виробництва первинного металлу негативно впливає на довкілля та погіршує екологічну ситуацію.

Тому для виробництва сталей та чавунів часто використовується вторинна переробка непотрібних металевих виробів — брухту. Цей метод дозволяє повторно використовувати метал у виробництві, що сприяє економії природних ресурсів, захисту доовкілля та може принести деякий прибуток.

При здаванні брухту рекомендується звернути увагу на такі важливі аспекти:

Розділіть брухт на чорні та кольорові метали, оскільки кольорові метали оцінюються вище у пунктах приймання брухту.

Відокремлюйте нержавійну сталь від вуглецевої, тому що нержавійна сталь цінніша.

Розберіть складні вироби на більш прості компоненти.

Очистіть брухт від іржі та домішок, а також позбавтесь неметалевих включень.

При можливості розріжте великі конструкції на дрібніші частини для спрощення процесу їхньої переробки.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 3 грн до 5,5 грн

Вінницька область — від 3,5 грн до 4 грн

Дніпропетровська область — від 3 грн до 5,5 грн

Житомирська область — від 3 грн до 4 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4 грн

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн

Івано-Франківська область — від 3 грн до 4 грн

Кіровоградська область — від 4 грн до 5 грн

Львівська область — від 3,5 грн до 5 грн

Миколаївська область — від 3,5 грн до 6 грн

Одеська область — від 4 грн до 6 грн

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн

Сумська область — від 3 грн до 5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 4 грн

Харківська область — від 4 грн до 6 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 4 грн

Черкаська область — від 2,5 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 2 грн до 4,5 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 3,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на нержавійну сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.