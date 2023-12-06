Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 6 декабря 2023 года

Золотой слиток Фото: vtv.vn

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Практически каждый хотя бы раз в жизни был в ломбарде. Люди сдают технику и драгоценные металлы в эти финансовые учреждения по множеству причин. Например, из-за срочной нужды в деньгах, нежелания больше носить золотые украшения, желания продать золото быстро и без хлопот, а также для получения кредита, даже если банки в нем отказали. Это также простой способ избавиться от ненужных вещей, получив за них деньги, по рыночной оценке.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

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Интересные факты о золоте

Золото — единственный металл желтого или "золотого" цвета. Другие металлы могут приобретать желтый цвет, но только после окисления или реакции с другими химическими веществами.

Золото очень пластичное. Одну унцию золота (около 28 г) можно натянуть в золотую нить протяженностью 5 миль (8 километров). Золотые нити можно использовать в вышивке.

Золото имеет множество приложений, кроме его денежной и символической ценности. Кроме прочего, оно используется в электронике, электропроводке, стоматологии, медицине, радиационной защите и окраске стекла.

Хотя золото — тяжелый и плотный металл, его обычно считают нетоксичным. Хлопья золотого металла можно употреблять в пищу или напитки, хотя для некоторых это распространенный аллерген.

Почти все золото на Земле было получено из метеоритов, бомбивших планету более 200 миллионов лет после ее образования.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Услуги ломбардов в Украине доступны любому лицу, достигшему совершеннолетия, и желающему получить ссуду, используя свои золотые изделия как залог, или просто продать их. При этом цена золота в ломбардах ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку стоимость этого металла в магазинах включает как стоимость самого золота, так и оплату труда создавшего изделие ювелира.

Ломбарды принимают золотые изделия с драгоценными камнями, но в оценке учитывается только вес золота. При этом наличие пробы на изделии не играет важную роль, поскольку сотрудники ломбарда проводят проверку качества всего металла на месте.

Практически все золотые изделия могут быть принесены в ломбард, кроме нескольких категорий, таких как: золото в виде самородков, элементы зубопротезирования, отходы драгоценных металлов, сусальное золото, ордена и медали, золото из лабораторных деталей и полуфабрикатов для изготовления ювелирных изделий.

Перед посещением ломбарда полезно учесть несколько рекомендаций. Если вы собираетесь продать украшение, а не заложить его, предупредите заранее, чтобы получить большее денежное вознаграждение. Рекомендуется также очистить золотые изделия от грязи.

Недавно был обновлен исторический рекорд по ценам на золото. В понедельник, 4 декабря, стоимость этого драгоценного металла на нью-йоркской бирже Comex превысила отметку в 2100 долларов за унцию. Рост котировок был вызван выступлением главы Федеральной резервной системы США, Джерома Пауэлла. Его заявления косвенно подтвердили ожидания рынка по снижению процентной ставки ФРС в начале следующего года. Последние два месяца характеризуются ростом цен на золото, связанным с геополитической неопределенностью. По мнению экспертов, увеличение спроса на этот актив связано с израильско-палестинским конфликтом, поскольку золото рассматривается как средство для сохранения средств в долгосрочной перспективе.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2407,20 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2399,98 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2383,13 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 793,58 грн/грамм.

375 проба: 893,67 грн/грамм.

500 проба: 1191,57 грн/грамм.

583 проба: 1389,36 грн/грамм.

585 проба: 1394,13 грн/грамм.

750 проба: 1787,35 грн/грамм.

900 проба: 2144,82 грн/грамм.

916 проба: 2182,95 грн/грамм.

925 проба: 2283,04 грн/грамм.

999 проба: 2380,75 грн/грамм.

999,9 проба: 2382,89 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 825.5 грн/грамм.

375 проба: 932,9 грн/грамм.

500 проба: 1244,07 грн/грамм.

583 проба: 1459,27 грн/грамм.

585 проба: 1463,33 грн/грамм.

750 проба: 1879,04 грн/грамм.

900 проба: 2227,64 грн/грамм.

916 проба: 2422,34 грн/грамм.

958 проба: 2430,29грн./грамм.

999 проба: 2319,67 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, м и писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важной и ответственной. глазом.