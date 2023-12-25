Цены на цветные металлы и латунь в Украине на 25 декабря 2023

Обработка металла. Фото: axatec.de

Латунь — это сплав меди и цинка, имеющий важное историческое значение и остающийся актуальным в современном мире благодаря своей высокой жесткости и удобству обработки. Происхождение латуни уходит в эпоху неолита, но и сейчас этот металл широко используется благодаря своим свойствам, таким как коррозионная стойкость и низкое сопротивление трению. Латунь применяется в различных отраслях, а современные технологии позволяют обрабатывать около 90% всех латунных сплавов, что способствует эффективной переработке материала. Переработка латуни имеет дополнительные преимущества, такие как сохранение природных ресурсов, уменьшение загрязнения окружающей среды и снижение затрат на производство новых изделий. Это важный шаг в направлении устойчивого производства и использования материалов. Поэтому сдача латунных изделий в пункты приема металлолома может привести к значительному финансовому росту.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в декабре.

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Интересные факты о латуне

Латунь более податлива для обработки, чем бронза или цинк. Относительно низкая температура плавления латуни (от 900 до 940 °C в зависимости от состава) и ее характеристики делают этот сплав относительно легким литьевым материалом. Изменяя пропорции меди и цинка можно изменять свойства латуни, позволяя получать твердые и мягкие латуни.

Высокая ковкость и обрабатываемость, относительно хорошая коррозионная стойкость, а также хорошие акустические свойства, сделали латунь популярным металлом для изготовления духовых музыкальных инструментов, акустические резонаторы которых состоят из длинных, относительно узких трубок, часто сложенных или свернутых в спираль для компактности. Серебро и их сплавы и даже золото использовались для изготовления по тем же причинам, но латунь — наиболее экономичный выбор.

С 13 по 17 века в Европе монументальные латунные изделия использовались для почитания умерших. На поверхность гробницы вставлялись гравированные медные пластины с изображением умершего и часто украшались надписями, геральдическими знаками и другими рисунками, соответствующими жизни и обстоятельствам человека.

Общая мировая потребность в цинке для изготовления латуни составляет в настоящее время около 2,1 млн т. При этом в производстве используется 1 млн т первичного цинка, 600 тыс. т цинка, полученного из отходов собственного производства, и 0,5 млн т вторсырья . Таким образом, более 50% цинка, используемого в производстве латуни, получают из отходов.

Благодаря мягкости и пластичности, этот сплав востребован в ювелирном производстве. Как правило, для изготовления браслетов, подвесок, кольца и других ювелирных украшений, а также для чеканки юбилейных монет, медалей и памятных знаков используют двухкомпонентные латунные сплавы, которые содержат медь и цинк. К таким сплавам относится томпак — сплав, состоящий из 3/4 меди и 1/4 цинка, желтая латунь (68% меди и 32% цинка) и зеленая латунь (60% меди и 40% цинка). Также из двухкомпонентных сплавов с большим содержанием меди производят змеевики и капиллярные трубки радиаторов, теплообменников и другой аппаратуры.

Как правильно сдавать латунь в пункты приема вторсырья

Латунь и бронза представляют собой сплавы, которые используются для изготовления различных компонентов, предметов интерьера и других изделий. На первый взгляд, они могут показаться очень похожими, однако существенные отличия в их структуре и свойствах влияют на их стоимость. Поэтому при сдаче металлического лома на переработку важно определить, с каким металлом вы имеете дело во избежание неприятных сюрпризов в процессе приемки.

Подготовка латуни перед сдачей в пункты приема вторсырья необходима для получения максимальной цены. Вот что следует сделать:

Убедитесь, что латунные изделия, которые вы хотите отнести в пункты вторсырья, не содержат посторонних материалов, таких как пластик, резина, дерево и другие неметаллические элементы. При наличии накипи, окисления или загрязнений, которые могут оказать влияние на качество сырья, рекомендуется удалить их с помощью щетки, абразивных средств или специальных металлических очистителей. При наличии различных видов лома, разделите его на категории в соответствии с требованиями приемного пункта, например, разделите кусочные отходы, смешанный лом, стружку и т.д. Это упростит процесс приемки и оценки цены. Если латунь представлена в виде длинных или больших деталей, которые можно разрезать на более мелкие куски без ущерба качеству, такой подход может повысить эффективность переработки и увеличить стоимость материала при приеме металлолома.

Цены на латунь в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг латуни, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 170 грн;

Винницкая область — от 80 до 120 грн;

Волынская область — от 80 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 110 до 130 грн;

Житомирская область — от 120 до 140 грн;

Закарпатская область — от 80 до 90 грн;

Запорожская область — от 120 до 140 грн;

Ивано-Франковская область — от 90 до 110 грн;

Кировоградская область — от 80 до 100 грн;

Львовская область — от 1250 до 145 грн;

Николаевская область — от 130 до 150 грн;

Одесская область — от 1300 до 150 грн;

Полтавская область — от 140 до 160 грн;

Ровенская область — от 70 до 90 грн;

Сумская область — от 90 до 120 грн;

Тернопольская область — от 90 до 100 грн;

Харьковская область — от 140 до 160 грн;

Хмельницкая область — от 130 до 150 грн;

Черкасская область — от 70 до 90 грн;

Черновицкая область — от 80 до 110 грн;

Черниговская область — от 110 до 140 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото и черметы в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.