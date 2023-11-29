Ціни на золото в Україні. Скільки коштує 1 г дорогоцінних металів в Україні

На золотому складі Zürcher Kantonalbank у Цюріху Фото: Keystone/Martin Rütschi

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — це популярний і цінний метал, що застосовується людством протягом багатьох століть у різних сферах, включаючи створення прикрас, використання його як інвестиційної платформи та як матеріалу для виробництва. Більш того, цей метал є надзвичайно рідкісним. Середній вміст золота у земній корі становить мільйонні частки відсотка, що робить його більш цінним, ніж звичайні метали, такі як мідь або залізо.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у листопаді.

Читайте також:

Цікаві факти про золото

Золото має безліч застосувань, крім його грошової та символічної цінності. Крім іншого, воно використовується в електроніці, електропроводці, стоматології, медицині, радіаційному захисті та при фарбуванні скла.

Золото — це благородний метал. Він відносно інертний і стійкий до розкладання під впливом повітря, вологи чи кислотних умов. Хоча кислоти розчиняють більшість металів, для розчинення золота використовується спеціальна суміш кислот, яка називається "царською горілкою".

Історія золота є важливим розділом в історії людської цивілізації, що охоплює щонайменше 6 тысяч років. Археологічні дані свідчать про те що цей метал використовувався у Стародавньому Єгипті та Месопотамії. Згадки про нього також можна знайти у текстах Старого Завіту. Походження назви "золото" залишається не до кінця ясним, хоча відомо, що в слов'янських мовах це слово в давнину мало спільне коріння зі словом "жовтий", що записується як zolto.

Чисте золото, метал жовтого кольору з червонуватим відтінком. Воно є єдиним металом, який у чистому стані має виразний жовтий колір. Цей метал має високу теплопровідність і низький опір. Воно також є м'яким, пластичним, ковким та тягучим. Золото залишається стійким до впливу вологи і не піддається окисленню у природних умовах; лише при нагріванні до 100 °С на його поверхні може утворитися тонка плівка окису.

Золото відіграє ключову роль у світовій фінансовій системі. Оцінюється, що світові банківські резерви золота становлять 32 тис. тонн. Ще задовго до нашої ери, більш ніж 1500 років тому, золото виконувало функції грошей у Китаї, Індії, Єгипті, Месопотамії та інших частинах світу.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-яка особа, що досягла повноліття (18 років), має можливість скористатися послугами ломбарду, де можна взяти позику, використовуючи свої золоті вироби як заставу, або просто продати їх, якщо вони быльше не потрібні.

Ломбарди купують золото за нижчою ціною, ніж воно продається у ювелірних магазинах. У вартість ювелірних виробів у магазинах включаються не тільки витрати на матеріали, а й оплата праці ювеліра, що створив виріб.

Ломбарди приймають золоті вироби, включаючи дорогоцінне каміння. Тим не менш, при оцінці враховується лише вага золота, а не каміння та стан прикраси. При цьому наявність проби на золотому виробі також не важлива, оскільки співробітники ломбарду проведуть перевірку золота на місці.

Важливо пам'ятати, що в ломбард можна принести практично всі золоті вироби, крім деяких видів, таких як:

Золото у вигляді самородків, пластин, дротів чи деталей. Елементи зубопротезування. Відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спил. Сусальне золото. Ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали. Золото з лабораторних деталей та елементів для промислового використання. Напівфабрикати ювелірні.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, повідомте про це заздалегідь — це може вплинути на оцінку виробу та збільшити суму пропозиції. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду та пилу для отримання вищої ціни.

Слід зауважити, що ціни на золото в ломбардах можуть відрізнятися, тому прекомендується уважно порівняти пропозиції різних ломбардів. При здачі золота обов'язково майте при собі паспорт для підтвердження повноліття та реєстрації у спеціальній книзі-реєстрі, яку ведуть співробітники ломбарду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2321,49 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2314,53 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2298,28 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 765,33 грн/грам.

375 проба: 861,86 грн/грам.

500 проба: 1149,14 грн/грам.

583 проба: 1339,90 грн/грам.

585 проба: 1344,49 грн/грам.

750 проба: 1723,71 грн/грам.

900 проба: 2068,45 грн/грам.

916 проба: 2105,22 грн/грам.

925 проба: 2201,75 грн/грам.

999 проба: 2295,98 грн/грам.

999,9 проба: 2298,05 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 787 грн/грам.

375 проба: 917,52 грн/грам.

500 проба: 1243,92 грн/грам.

583 проба: 1431,07 грн/грам.

585 проба: 1435 грн/грам.

750 проба: 1882,64 грн/грам.

900 проба: 2267,13 грн/грам.

916 проба: 2443,91 грн/грам.

958 проба: 2480,90 грн/грам.

999 проба: 2518 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, латуні та міді в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здача металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що грає важливу роль історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет і нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.